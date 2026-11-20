ROI-Les débuts spectaculaires d'Anthropic, la crise de Nvidia en Chine et un braquage dans GTA : la semaine financière en cinq graphiques

Chaque vendredi, la rubrique « Reuters Open Interest » (ou « ROI ») résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. LA TAILLE COMPTE

MIKE DOLAN, chroniqueur finance et marchés pour ROI: L’introduction en bourse phare d’Anthropic ANT.O cette semaine a couronné une année exceptionnelle pour les nouvelles cotations américaines en termes de dollars, portant le montant total des recettes des introductions en bourse de 2026 au-delà du pic de 2021.

Mais alors que l’année touche à sa fin, le nombre réel d’introductions en bourse en 2026 reste inférieur au total de l’année dernière et bien en deçà de la moyenne de la dernière décennie. Ainsi, même si les capitaux disponibles pour les nouvelles introductions restent abondants, la barre à franchir pour être sélectionné a été relevée. Il reste à voir ce que cela signifie pour les performances futures de cette nouvelle vague de méga-capitalisations.

2. UNE ARMURE ÉBRÉCHÉE

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: Le scandale Nvidia a braqué les projecteurs sur la « course à l’armement de l’IA » entre les États-Unis et la Chine. Washington renforce les restrictions imposées aux entreprises chinoises souhaitant accéder à des puces américaines de pointe , dont Pékin a toujours besoin pour faire fonctionner son moteur d’IA.

De son côté, Nvidia affirme être de fait exclue du marché chinois, bien qu’une enquête de Reuters ait révélé que plus de 3 milliards de dollars de projets informatiques chinois utilisaient ses puces soumises à des restrictions. Le cours de l’action de Nvidia NVDA.O en prend un coup, une chute qui a en réalité commencé bien avant la démission du directeur général Jensen Huang, entraînant une perte d’environ 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en l’espace d’environ six semaines.

Les résultats financiers exceptionnels publiés mardi par Nvidia n’ont guère permis d’endiguer l’hémorragie, d’autant plus que, selon certaines informations, la société ferait désormais l’objet d’une enquête de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

3. LES ROBINETS S'OUVRENT À FOND

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Les cours mondiaux de référence du Brent LCOc1 ont chuté de plus de 20 % depuis le début du mois, s’établissant dans une fourchette « ni guerre, ni paix » juste au-dessus de 90 dollars le baril.

La production et les exportations de pétrole du Golfe ont augmenté régulièrement depuis août, allégeant la pression sur l’offre mondiale, alors même que les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées, avec de multiples attaques iraniennes contre des pétroliers ces dernières semaines. L’Arabie saoudite est l’exemple parfait de cette nouvelle normalité instable. Sa production pétrolière d’octobre a dépassé sa moyenne de 2025 malgré les attaques continues de la milice houthiste yéménite, alignée sur l’Iran, contre les infrastructures énergétiques saoudiennes.

4. C'EST PARTI

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Grand Theft Auto VI est sorti jeudi après 13 ans d’attente et des coûts de production estimés à 1 milliard de dollars ou plus, ce qui en fait l’une des sorties de jeux vidéo les plus attendues de l’histoire . Il devrait générer des milliards de dollars de ventes dès la première semaine, donnant un coup de fouet considérable au secteur.

Son impact pourrait s’étendre au-delà du commerce de détail. Les fans ont pris des congés pour s’adonner à des sessions marathon, transformant le jour de la sortie en un jour férié officieux. Reste à voir si cela entraînera des délais non respectés et des patrons en colère, ou s’il s’agira simplement d’un répit temporaire et bien nécessaire pour des employés stressés.

5. RETOUR À LA RÉALITÉ À SHENZHEN

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: Le président américain Donald Trump ne manque pas de soucis économiques — inflation, hausse des taux d’intérêt et scandale Nvidia, pour n’en citer que quelques-uns. Mais lorsqu’il a rencontré le président chinois Xi Jinping à Shenzhen cette semaine, ce dernier a sans doute regardé la main de Trump avec envie. L’économie intérieure chinoise est toujours aux prises avec les répercussions de l’effondrement du marché immobilier, les investissements des entreprises s’effondrent et la Bourse a chuté de 20 % depuis l’été. Le seul véritable point positif réside dans les exportations, stimulées par la technologie et l’IA. Mais que se passera-t-il si la bulle de l’IA éclate?

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément à ses Principes de confiance , s’engage à faire preuve d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité.​