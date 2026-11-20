ROI-Lectures du week-end : « Made with Europe », le trésor de guerre de la Russie et la crise de la rougeole aux États-Unis

En quête d’inspiration? Chaque vendredi, « Weekend Reads » vous propose une sélection de ce que l’équipe de Reuters Open Interest a lu, regardé et écouté.

Les sélections de cette semaine portent notamment sur la réorientation de la politique commerciale européenne, les milliards russes dans le secteur de l'énergie, la crise de la rougeole aux États-Unis, et bien plus encore.

Ce week-end, nous lisons…

MIKE DOLAN, chroniqueur Finance & Marchés chez ROI: Cet article du groupe de réflexion bruxellois Bruegel soutient que l’Union européenne devrait faire évoluer son initiative d’approvisionnement « Made in Europe » vers une approche « Made with Europe » — un texte que le Premier ministre britannique Andy Burnham aurait tout intérêt à lire avant le sommet UE-Royaume-Uni de vendredi.

ANDY HOME, chroniqueur « Métaux » chez ROI: Le Center for Strategic and International Studies , basé à Washington, examine si la Chine a respecté son engagement d’assouplir les contrôles à l’exportation des terres rares. Tout dépend de la destination des exportations.

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur « Transition énergétique mondiale » chez ROI: Une nouvelle analyse du Centre for Research on Energy and Clean Air montre que les recettes russes issues des exportations de combustibles fossiles ont atteint en octobre leur plus haut niveau depuis fin 2022. Alors que les présidents Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontraient cette semaine, les recettes énergétiques de la Russie étaient au centre des attentions, considérées comme un atout potentiel dans le cadre de négociations géopolitiques plus larges.

Les données suggèrent que la Russie est entrée dans les discussions en position de relative force financière, ses recettes d’exportation de combustibles fossiles, qui font preuve de résilience, continuant à alimenter l’économie malgré des années de sanctions et de restrictions commerciales.

CLYDE RUSSELL, chroniqueur spécialisé dans les matières premières et l’énergie pour ROI Asia: Le dernier rapport « World Energy Outlook » de l’Agence internationale de l’énergie examine les répercussions à long terme de la crise au Moyen-Orient, suggérant que davantage de pays pourraient chercher à atteindre l’indépendance énergétique.

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Sous la direction du secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr., les États-Unis ont perdu leur statut de pays « exempt de rougeole », acquis de haute lutte. Ce rapport spécial de Reuters, qui donne à réfléchir , révèle que les taux de vaccination chez les enfants d’âge préscolaire ont fortement chuté depuis sa nomination.

Nous écoutons…

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Cet épisode du podcast « Energy Unplugged » examine comment la guerre en Iran a bouleversé le marché du GNL — et pourquoi celui-ci reste confronté à la perspective d’une importante surabondance de l’offre.

Et nous suivons…

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Découvrez la nouvelle version enrichie du podcast « Reuters Morning Bid » , animée par mon collègue de ROI Mike Dolan et une équipe de journalistes de Reuters, dont je fais partie. Dans ce nouveau format, nous proposons des entretiens avec des leaders et des experts du secteur, ainsi que des analyses approfondies sur un large éventail de sujets, allant de l’essor des métaux liés à l’IA à la « grippe de la région du Grand Toronto ». Abonnez-vous sur votre plateforme de podcasts préférée et dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s’engage à faire preuve d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité.