ROI-Lectures du week-end : le programme de croissance du Parti travailliste et l'héritage de Greenspan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.) par Anna Szymanski

En quête d’inspiration? Chaque vendredi, « Weekend Reads » vous propose une sélection de ce que l’équipe de Reuters Open Interest a lu, regardé et écouté.

Les sélections de cette semaine portent sur la Coupe du monde, la politique économique britannique et l'orientation future de la Réserve fédérale.

Nous lisons… RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Si l'on met de côté les marchés de l'énergie un instant, la Coupe du monde offre également de nombreux moments de suspense. Découvrez ce reportage illustré de Reuters consacré aux chaussures qui dominent le tournoi. Attention, spoiler: il y a beaucoup de rose.

MIKE DOLAN, chroniqueur « Finance & Marchés » chez ROI: Jim O'Neill, ancien économiste chez Goldman Sachs et ancien ministre britannique, conseillerait Andy Burnham, candidat à la direction du Parti travailliste, en matière de politique économique — notamment sur un important plan de dépenses d'infrastructures dans le respect des règles budgétaires britanniques. Lisez cet article détaillé qu'il a rédigé en décembre pour Project Syndicate sur la manière de redresser l'économie britannique .

CLYDE RUSSELL, chroniqueur « Matières premières et énergie en Asie » pour ROI: Découvrez cette exclusivité de Reuters réalisée par nos collègues de Pékin sur le projet de la Chine d’augmenter ses exportations de produits raffinés en juillet. Cela laisse entrevoir un retour à la normale pour le plus grand importateur mondial de brut, qui avait drastiquement réduit ses achats de pétrole et ses exportations de carburant en réaction à la guerre en Iran et à la flambée des prix du pétrole qui en a résulté.

ANDY HOME, chroniqueur « Métaux » chez ROI: Reuters propose un aperçu pertinent du phénomène climatique El Niño, qui devrait être particulièrement intense cette année , et de ses implications pour les cultures tropicales telles que le cacao, le café et le sucre. Ce n’est pas une bonne nouvelle si, comme moi, vous êtes amateur de café.

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur des marchés chez ROI: Anthony Scaramucci, entrepreneur et ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, a rédigé un article qui donne à réfléchir sur la période de la « Grande Compression » américaine , qui s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1970. Pourquoi cet âge d'or de l'égalité des revenus a-t-il pris fin? Peut-on le retrouver un jour?

Nous écoutons… ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Elon Musk est devenu le premier trillionnaire au monde en défiant les principes établis du monde des affaires, en bouleversant les normes financières et en s’impliquant profondément dans la politique. Dans l’émission « The Big View » de cette semaine, Peter Thal Larsen, rédacteur en chef mondial de Reuters Breakingviews, demande à Quinn Slobodian , coauteur de « Muskism », si le patron de SpaceX est un cas unique ou un modèle pour les futurs dirigeants.

Et nous suivons de près… JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: Dans le dernier épisode du podcast du Council on Foreign Relations « The Spillover » , l’animatrice Rebecca Patterson et l’ancien vice-président de la Réserve fédérale, Roger Ferguson, reviennent sur l’héritage de l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan. Ils se penchent également sur l’avenir de la banque centrale sous la houlette de son nouveau directeur, Kevin Warsh.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas les points de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.