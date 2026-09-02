ROI-Le plan de Trump risque de compromettre la relance du secteur pétrolier au Venezuela : Bousso

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

par Ron Bousso

Le projet du président Donald Trump visant à garantir à un accès direct des États-Unis à une grande partie des vastes réserves pétrolières du Venezuela pourrait finir par faire dérailler la relance tant attendue du secteur pétrolier du pays en étouffant la concurrence, en faussant les marchés et en décourageant les investissements étrangers nécessaires à la reconstruction de l’industrie énergétique malmenée de cette nation sud-américaine.

Le plan dévoilé lundi prévoit que Washington acquière une participation de 35 % dans la société pétrolière privée North American Blue Energy Partners (NABEP), contrôlée par l’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt. La société obtiendrait un bail de 100 ans sur 17 gisements pétroliers vénézuéliens recelant des réserves estimées à 65 milliards de barils.

En échange, les États-Unis recevraient une part garantie de 20 % de la production au prix coûtant et conserveraient un droit de préemption sur l’achat de toute la production restante.

Cet accord ferait de la NABEP la deuxième plus grande compagnie pétrolière privée au monde en termes de réserves, juste derrière le géant pétrolier national saoudien. La NABEP, qui produit actuellement environ 170 000 barils par jour, affirme vouloir porter sa production à plus d’un million de barils par jour à court terme.

L’administration Trump fait valoir que cet accord constitue un élément clé de son « plan en trois volets de stabilisation, de reconstruction et de transition démocratique » pour le Venezuela, après la destitution de l’ancien président Nicolás Maduro en janvier . La Maison Blanche ajoute que cet accord aidera les États-Unis à créer de « nouvelles chaînes d’approvisionnement solides, stratégiques et défendables » dans l’hémisphère occidental, permettant ainsi à Washington de reconstituer ses réserves stratégiques de pétrole épuisées, de réduire les coûts du carburant et de favoriser la « revitalisation » de l’industrie manufacturière américaine.

Cette proposition a déjà suscité de vives critiques de la part de l’opposition vénézuélienne et des démocrates aux États-Unis, certains la qualifiant de forme de colonialisme moderne et d’autres affirmant qu’elle porte la marque d’une politique électoraliste, alors que Trump fait face à une pression croissante liée aux préoccupations sur le coût de la vie à l’approche des élections de mi-mandat cruciales en novembre.

Ce qui est clair, c’est que sa proposition comporte des risques politiques, juridiques et commerciaux importants, notamment celui d’entraver la reprise qu’elle cherche à encourager.

UN SYSTÈME À DEUX VITESSES

Les États-Unis n’ont jamais exercé de contrôle direct sur les ressources pétrolières d’un autre pays. Même après l’invasion américaine de l’Irak en 2003, Bagdad est resté maître des décisions relatives à ses ressources.

À l’heure actuelle, un tel arrangement semble difficile à mettre en œuvre. Le gouvernement américain ne dispose pas des mécanismes juridiques nécessaires pour acheter et revendre régulièrement du pétrole brut à des prix inférieurs à ceux du marché.

Pourtant, une administration déterminée pourrait chercher à réécrire les règles, à mettre en place de nouvelles structures d’achat ou à créer des mécanismes de négoce soutenus par l’État afin de faciliter cet arrangement.

Le problème majeur réside dans le fait qu’un tel cadre pourrait freiner le développement du secteur pétrolier vénézuélien dans son ensemble.

En accordant à la NABEP et au gouvernement américain des conditions commerciales privilégiées, Washington risque de créer un marché à deux vitesses au Venezuela.

Les entreprises en concurrence avec la NABEP, notamment Chevron CVX.N , qui est actuellement le plus grand producteur américain opérant dans le pays, se retrouveraient dans une situation de désavantage structurel, car elles devraient acheter et vendre du brut aux prix courants du marché, tandis qu’un concurrent favorisé bénéficierait d’un accès privilégié au marché.

Les investisseurs pourraient se demander si les futurs projets seront évalués sur la base de leur mérite économique ou de leurs relations politiques, et si les règles du jeu risquent de changer au gré des changements de direction à Washington et à Caracas. C’est précisément le genre de distorsion du marché que les compagnies pétrolières envisageant des investissements de plusieurs milliards de dollars ont tendance à éviter.

Chevron et plusieurs autres entreprises énergétiques internationales devraient signer cette semaine des accords en vue de développer de nouveaux projets au Venezuela. Ces investissements reposent sur le cadre réglementaire actuel du pays en matière d’hydrocarbures, qui a été révisé pour attirer les capitaux étrangers après la destitution de Maduro.

Mais cette nouvelle source d’incertitude pourrait considérablement freiner l’appétit des investisseurs, alors même que le Venezuela tente de se repositionner comme un grand producteur de pétrole.

AUJOURD’HUI ICI, DEMAIN PARTIS

La relance de l’industrie pétrolière vénézuélienne ne sera pas une mince affaire. La production pétrolière du pays s’est effondrée à la suite d’années de sous-investissement, de mauvaise gestion opérationnelle et de corruption après la nationalisation du secteur en 2007, un déclin aggravé par les sanctions américaines. La production est passée d’environ 3,5 millions de barils par jour dans les années 1990 à environ 1 million de barils par jour aujourd’hui.

Selon les estimations de ROI, la production devrait dans un premier temps remonter à environ 1,5 million de barils par jour au cours des deux prochaines années, à mesure que les investissements s’accélèrent et que les gisements existants sont remis en service. Cela représenterait un peu plus de 1 % de l’offre mondiale actuelle.

Par ailleurs, la production vénézuélienne devrait atteindre 2,3 millions de barils par jour d’ici 2035 et dépasser les 3 millions de barils par jour d’ici 2050, selon le cabinet de conseil Rystad Energy, l’essentiel de cette croissance provenant de la ceinture de l’Orénoque, riche en ressources.

Pourtant, l’augmentation de la production ne représente qu’une partie du défi.

Des décennies de négligence ont privé le pays des installations de traitement, des oléoducs, des terminaux de stockage, des capacités d’exportation et des infrastructures électriques nécessaires pour soutenir une reprise de la production à grande échelle. De nombreuses installations sont aujourd’hui en très mauvais état, nécessitant d’être reconstruites de toutes pièces ou de faire l’objet de rénovations coûteuses.

La reconstruction de ces actifs nécessitera des dizaines de milliards de dollars et, surtout, la participation de nombreuses entreprises internationales prêtes à engager des capitaux sur plusieurs décennies.

L’introduction d’un nouveau facteur d’incertitude politique au Venezuela — un pays qui a nationalisé à deux reprises des actifs pétroliers étrangers au cours des dernières décennies — pourrait rendre l’obtention des financements nécessaires plus difficile ou plus coûteuse.

Un plan conçu pour accélérer la relance de l’un des plus grands gisements pétroliers au monde pourrait donc, au contraire, la ralentir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

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