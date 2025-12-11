ROI-Le Permien conservera sa couronne pétrolière américaine même après avoir atteint son pic : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Ron Bousso

La production de pétrole dans le bassin permien est sur le point d'atteindre son maximum en décembre, un moment décisif pour le boom du schiste américain qui a bouleversé le marché mondial de l'énergie au cours des 15 dernières années. Pourtant, les innovations en matière de forage signifient que la production de la région pétrolière la plus prolifique des États-Unis se maintiendra pendant les années à venir.

Le bassin permien, qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique, devrait atteindre le niveau record de 6,76 millions de barils par jour (bpd) de pétrole en décembre, soit à peine plus qu'en novembre, a indiqué l'administration américaine de l'information sur l'énergie dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques à court terme. Ce chiffre mensuel pourrait ne jamais être dépassé, étant donné que la plupart des zones pétrolières de premier plan du Permien ont été exploitées et fortement épuisées après plus d'une décennie de forage.

Toutefois, les améliorations apportées aux techniques de forage permettent aux entreprises d'explorer de nouvelles formations, souvent plus profondes. Cela signifie que les niveaux de production actuels peuvent probablement être maintenus pendant des années, défiant les avertissements précédents selon lesquels le boom du schiste connaîtrait un déclin précipité.

LOIN D'ÊTRE TERMINÉ

Le bassin permien est le cœur du pétrole de schiste américain depuis que l'industrie a décollé vers 2010, aidant les États-Unis à devenir le plus grand producteur de pétrole au monde en 2018. Ce bassin représentait près de la moitié de la production totale des États-Unis, soit 13,6 millions de bpj en 2025. La production du Permien a augmenté de 400 000 bpj en glissement annuelen décembre, ce qui attire particulièrement l'attention car les prix du pétrole américain CLc1 sont tombés en dessous de 60 dollars le baril cette année pour la première fois depuis le début de l'année 2021.

Des prix à ce niveau auraient fait chuter la production du Permien au début de la décennie, mais les choses ont changé. De plus, selon l'EIA, le nombre d'appareils de forage actifs dans le bassin a chuté de 15 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, alors même que la production augmentait. Cela met en évidence les gains d'efficacité de l'industrie et sa résilience dans un environnement où les prix sont plus bas . L'EIA s'attend à ce que la production du bassin permien augmente légèrement l'année prochaine, sur une base annuelle, pour atteindre une moyenne de 6,56 millions de bpj, alors qu'elle prévoit également une forte baisse des prix de référence mondiale du pétrole Brent LCOc1 de 69 dollars le baril en moyenne en 2025 à 55 dollars l'année prochaine, un niveau où de nombreux producteurs ont historiquement eu du mal à faire des bénéfices.

LE TERRAIN DE JEU DESGRANDS

Cette nouvelle résilience reflète en partie l'évolution des acteurs du secteur du schiste. La production du Permien, qui était essentiellement le fait de petits producteurs dans les années 2010, est aujourd'hui concentrée entre les mains d'un petit groupe de géants pétroliers américains, dont Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N et ConocoPhillips COP.N . Ils ont englouti des rivaux plus petits dans une série de transactions de plusieurs milliards de dollars au cours des dernières années. Il s'agit notamment de l'acquisition de Pioneer Natural Resources par Exxon pour 60 milliards de dollars en 2024 et de l'acquisition de Marathon Oil par Conoco pour 22,5 milliards de dollars la même année.

La consolidation a aidé les entreprises à innover et à réduire leurs coûts, ce qui leur a permis de mieux résister aux baisses des prix du pétrole. Aucune ne l'est plus qu'Exxon, qui a annoncé mardi qu'elle prévoyait de doubler sa production de pétrole et de gaz dans le Permien entre 2024 et 2030 pour atteindre 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit une augmentation de 200 000 boepd par rapport aux prévisions de production de l'année dernière.

Lors d'une présentation mardi, Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré que l'entreprise utilisait un proppant léger breveté pour améliorer les fractures hydrauliques et un logiciel d'intelligence artificielle pour mieux diriger les trajectoires de forage, ce qui peut étendre la portée des puits latéraux jusqu'à 4 miles (6,4 km).

Ensemble, ces innovations permettront de réduire les coûts de forage d'environ 40 % tout en augmentant les taux de récupération du pétrole dans les puits de 50 % entre 2019 et 2030, a déclaré M. Woods. Chevron, qui prévoit de maintenir la production du Permien à 1 million de bpj jusqu'en 2040, utilise actuellement une technique qui lui permet de fracturer la roche souterraine dans trois puits simultanément, réduisant ainsi le temps et les coûts de forage.

Les coûts de production d'Exxon et de Chevron dans le bassin permien sont tombés à environ 30-40 dollars par baril, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur, qui est de 62 dollars.

Ainsi, même s'il est peu probable que le bassin permien enregistre à nouveau les taux de croissance exceptionnels dont il a bénéficié au cours de la dernière décennie, sa production devrait se stabiliser à un niveau élevé, ce qui signifie que cette région devrait rester le pilier de l'industrie pétrolière américaine pour les années à venir.

