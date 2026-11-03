ROI-Le pari du Qatar sur le GNL américain annonce un nouvel ordre énergétique : Bousso

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(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Ron Bousso

Se tourner vers son plus grand rival est rarement un signe de confiance. Pourtant, la décision du Qatar de signer des contrats à long terme pour des approvisionnements américains suggère que le deuxième exportateur mondial de GNL craint de plus en plus que l'instabilité dans le Golfe ne vienne compromettre ses ambitieux projets d'expansion.

QatarEnergy a signé la semaine dernière un accord de 20 ans portant sur l’achat de 3 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié provenant des installations de Woodside Energy WDS.AX situées en Louisiane. Une semaine plus tôt, l’entreprise avait signé des accords avec Cheniere Energy

LNG.N portant sur un volume pouvant atteindre 4 mtpa provenant de ses usines de Sabine Pass et de Corpus Christi jusqu’en 2054.

Les livraisons prévues par ces contrats débuteront en 2030 et 2031 et feront du Qatar le plus grand acheteur de GNL américain.

Le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu’il prévoyait de signer cette année d’autres accords d’approvisionnement avec des producteurs américains et d’autres pays, ce qui pourrait lui garantir des millions de tonnes de GNL étranger pour les décennies à venir.

Avant le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et l’Iran le 28 février, l’entreprise publique était déjà en pleine expansion à l’international. Elle avait acquis des participations dans des projets de GNL allant de l’Amérique du Nord à l’Afrique, dans le cadre d’une stratégie visant à élargir son portefeuille commercial et à gagner en flexibilité.

Ces derniers accords reflètent toutefois un changement plus profond. Plutôt que de se contenter de diversifier son portefeuille, le Qatar semble désormais se prémunir contre d’éventuelles perturbations de ses propres exportations.

Les achats du Qatar constituent un signe supplémentaire que les États-Unis sont devenus, sans faire de bruit, le principal bénéficiaire de la réévaluation mondiale des risques énergétiques au Moyen-Orient, marquant ainsi un renversement historique des rôles.

« Il y a vingt-cinq ans, mes collègues de la Maison Blanche et moi-même craignions que les États-Unis ne deviennent aussi dépendants du Qatar pour le GNL que nous l’étions de l’OPEP pour le pétrole », a déclaré Bob McNally, fondateur et président de Rapidan Energy Group et ancien conseiller en énergie du président George W. Bush à la Maison Blanche.

« Puis sont survenues la révolution du schiste et la guerre en Iran, et aujourd’hui, c’est le Qatar qui s’approvisionne chez nous », a ajouté M. McNally.

POLITIQUE D’ASSURANCE

Alors que Washington et Téhéran continuent de s’affronter sur l’avenir du détroit d’Ormuz, les producteurs du Golfe s’empressent de réduire leur dépendance vis-à-vis de ce passage étroit par lequel transitait environ un cinquième des approvisionnements énergétiques mondiaux avant la guerre.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étendent, ou s’apprêtent à étendre, leurs réseaux de pipelines qui contournent Ormuz afin d’améliorer leur capacité à exporter du pétrole brut et des carburants raffinés hors du Golfe.

Le Qatar est confronté à un défi bien plus difficile.

Contrairement à ses voisins, ce petit État du Golfe ne dispose d’aucune voie viable pour exporter du GNL autre que le détroit d’Ormuz. L’ensemble de son industrie du GNL est concentré dans son gigantesque complexe de Ras Laffan, où le gaz provenant du gisement North Field est traité puis expédié vers des clients du monde entier.

Le conflit a mis ces risques cruellement en évidence en mars, lorsqu’un missile iranien a endommagé deux des 14 trains de GNL de QatarEnergy à Ras Laffan , privant le pays d’environ 17 % de sa capacité d’exportation.

QatarEnergy a estimé que cette interruption entraînerait une perte de revenus d’environ 20 milliards de dollars par an et que les réparations prendraient environ trois ans.

Tout effort du Qatar visant à développer des infrastructures d’exportation alternatives nécessiterait des dizaines de milliards de dollars d’investissements dans des gazoducs et des capacités de liquéfaction. Même dans ce cas, la construction de nouvelles installations énergétiques gigantesques ne ferait que créer davantage de sites vulnérables aux attaques, comme l’a démontré la guerre.

Il n’est donc pas surprenant que la stratégie du Qatar consiste à rechercher une protection non pas en construisant davantage d’infrastructures nationales, mais en misant sur la diversification géographique.

UNE COURSE À DEUX

Les défis actuels surviennent à un moment particulièrement difficile pour le Qatar, alors que cet État du Golfe s’engage dans sa plus grande offensive de croissance depuis des décennies.

L’Agence internationale de l’énergie estime qu’environ 300 milliards de mètres cubes de nouvelles capacités d’exportation de GNL seront mises en service dans le monde entre 2025 et 2030, augmentant ainsi l’offre mondiale disponible d’environ 50 %.

Plus de la moitié de ces nouvelles capacités proviendront des États-Unis, tandis que le Qatar devrait en représenter environ un quart.

Les deux pays sont donc appelés à dominer la croissance du commerce mondial du GNL au cours de la prochaine décennie, ce qui va entraîner une concurrence de plus en plus intense pour les parts de marché.

Le GNL qatari présente encore certains avantages distincts par rapport aux approvisionnements américains, notamment en termes de coûts de production. Selon les estimations du secteur, les coûts qataris s’élèvent à environ 3 à 5 dollars par million d’unités thermiques britanniques, soit environ la moitié du coût de nombreux projets américains.

Washington bénéficie toutefois d’un avantage décisif: les exportateurs américains de GNL ne sont soumis à aucune des contraintes géopolitiques liées à la dépendance vis-à-vis du détroit d’Ormuz.

Cela ne constituait pas auparavant une préoccupation majeure, mais dans le sillage de la guerre en Iran, les acheteurs de pétrole et de gaz accordent de plus en plus d’importance à la sécurité d’approvisionnement, au même titre que le prix.

La question n’est plus de savoir si les projets de QatarEnergy visant à presque doubler la production de GNL d’ici 2030 resteront sur la bonne voie. Les premières nouvelles unités de production devraient entrer en service au début de l’année prochaine. La question est de savoir si ces installations resteront effectivement opérationnelles dans un Golfe radicalement transformé.

Même si les États-Unis et l’Iran parvenaient finalement à conclure un accord de paix durable dans les mois à venir – ce qui est loin d’être acquis –, le rôle d’Ormuz sur les marchés énergétiques régionaux a probablement changé pour toujours, au détriment du Qatar. L’époque où l’accès à cette voie navigable était garanti semble révolue.

Pour le Qatar, l’achat de GNL américain offre donc un moyen de tirer profit de la demande croissante en approvisionnements politiquement sûrs, même si ces approvisionnements proviennent d’Amérique du Nord.

C’est peut-être là la preuve la plus flagrante à ce jour que le conflit avec l’Iran a accéléré le glissement, amorcé il y a une décennie, du centre de gravité du marché de l’énergie du Moyen-Orient vers les États-Unis.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

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