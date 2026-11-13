ROI-Le choc Nvidia, l'évolution des anticipations concernant la Fed et le pari de l'Europe sur l'électrique : la semaine financière en cinq graphiques

Chaque vendredi, Reuters Open Interest (ROI) résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. L'ÉCLIPSE DU SOLEIL DE L'IA

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur des marchés pour ROI: Au cours du mois dernier, des vagues de ventes ont submergé le secteur de l’IA. Puis, lundi, la nouvelle est tombée: le conseil d’administration de Nvidia NVDA.O — le soleil du système solaire de l’IA — menait une enquête sur son directeur général, Jensen Huang, au sujet d’une liaison extraconjugale avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Après la révélation d’une autre liaison potentielle avec une employée de Nvidia, Jensen Huang a démissionné jeudi. L’action Nvidia a chuté de 11 % cette semaine, à la clôture de jeudi, ce qui la place à 30 % en dessous de son plus haut niveau atteint le 6 octobre.

Pourtant, malgré tout cela, le S&P 500 .SPX n’est qu’à environ 3 % de son plus haut historique. Cette résilience peut-elle perdurer?

2. RETOUR À LA RÉALITÉ

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Les délégués présents cette semaine au sommet sur le climat COP31 ont fait pression pour accélérer l’électrification mondiale, mettant ainsi à l’épreuve la détermination des gouvernements et l’adhésion des électeurs à la transition énergétique.

Le raisonnement est simple, mais l’électrification n’est propre que dans la mesure où l’électricité qui l’alimente l’est également. Pour l’UE, l’ambition de devenir le premier « électro-continent » au monde se heurte de plus en plus à des pressions économiques et politiques découlant de l’aggravation des tensions commerciales avec la Chine et de la guerre en Iran.

3. LES RÉPERCUSSIONS DE L'INFLATION

MIKE DOLAN, chroniqueur finance et marchés chez ROI: L’inflation globale et sous-jacente aux États-Unis a augmenté plus que prévu en octobre, avec des pressions sur les prix persistantes dans la plupart des catégories, y compris l’énergie. Cette surprise inflationniste a fait monter en flèche les anticipations de taux d’intérêt américains, les coûts d’emprunt du Trésor et le dollar , alors que les rumeurs d’une hausse inhabituellement importante d’un demi-point de pourcentage des taux par la Réserve fédérale le mois prochain allaient bon train. Ces fortes fluctuations provoquées par un seul chiffre ont mis en évidence la confusion du marché quant à la réaction de la Fed .

4. DE LA PÉNURIE À LA SURABONDANCE

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Le marché mondial du pétrole brut est passé en situation d’excédent depuis octobre, reflétant une forte augmentation des exportations en provenance du Moyen-Orient après près de neuf mois de guerre en Iran. Mais malgré la forte baisse des cours du pétrole ces dernières semaines, l’incertitude quant à la fiabilité des flux en provenance du Golfe reste élevée , alors que tout le monde attend de voir quelle sera la prochaine décision du président américain Donald Trump.

5. VENTS CONTRAIRES POUR L'HYDROÉLECTRICITÉ

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur spécialisé dans la transition énergétique mondiale pour ROI: La production hydroélectrique dans le bassin du Danube s’est effondrée tout au long de l’été et reste bien en deçà des niveaux saisonniers habituels. Conjuguée à la baisse de la production hydroélectrique dans les pays nordiques, cette situation a réduit la marge de manœuvre énergétique de l’Europe et a contribué à faire grimper les prix de l’électricité en Allemagne à leur plus haut niveau depuis 2022, alors que la production éolienne s’est également effondrée et que la charge s’est davantage reportée sur le gaz naturel.

La leçon générale à en tirer est que la marge de manœuvre de l’Europe en matière de réserves semble plus réduite que ne l’avaient peut-être supposé de nombreux décideurs politiques. Les récentes turbulences sur les marchés soulignent le travail que les opérateurs d’énergie doivent encore accomplir pour garantir que les réseaux électriques restent adaptés à leur fonction.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas les vues de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.

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