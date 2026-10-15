ROI-Le boom des investissements dans l'IA pourrait masquer les failles de l'économie américaine : Mike Dolan

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Mike Dolan

Si l’on retire la couverture de l’IA, on risque de découvrir que le reste de l’économie tremble. Même si la réalité est moins austère, les dernières études montrent que la chaleur générée par l’IA dans les comptes nationaux se reflète dans des points froids ailleurs.

Il ne fait guère de doute que l’essor effréné des investissements, des financements et de la mise en place d’infrastructures dans le domaine de l’IA a contribué au produit intérieur brut (PIB) global des États-Unis.

La plupart des estimations indiquent qu’environ un tiers de la croissance économique de ces deux dernières années est dû au développement de l’IA, et près d’un quart de l’ensemble des importations américaines de l’année dernière concernait des biens liés à l’IA.

De plus, selon la définition que l’on en donne, les actions liées à l’IA représentent désormais environ la moitié de la capitalisation boursière du S&P 500 .SPX .

Mais Julian di Giovanni, économiste à la Réserve fédérale de New York , a souligné cette semaine que la forte hausse des importations liées à l’IA au cours des deux dernières années n’avait pas, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, creusé de manière significative les déficits commerciaux et courants.

Pour expliquer ce phénomène, il a présenté la question en termes de la façon dont le compte courant représente un équilibre entre l’épargne et l’investissement, suggérant qu’une vague de dépenses d’investissement ou une hausse des importations d’équipements technologiques n’affecte pas nécessairement la balance globale si l’épargne nationale est suffisante pour financer ces investissements supplémentaires.

En termes économiques, la balance courante correspond à l’épargne brute d’un pays moins son investissement intérieur brut.

L’analyse de l’évolution de l’épargne et de l’investissement au cours des six dernières années, depuis le début de la pandémie de COVID-19, montre que le déficit de la balance courante s’est effectivement creusé jusqu’au début de l’année dernière, mais qu’il s’est depuis réduit sous l’effet d’une vague de droits de douane attendue de la part de la prochaine administration de Donald Trump.

Cependant, la majeure partie de l’aggravation du déficit observée ces dernières années était due à une baisse de l’épargne plutôt qu’à une diminution des dépenses d’investissement brutes, souligne di Giovanni sur le blog Liberty Street Economics.

En effet, l’investissement global en pourcentage du PIB est resté pratiquement inchangé depuis huit ans, à un peu moins de 22 %, et n’a pas connu d’évolution particulière depuis que le boom des dépenses d’investissement dans l’IA a véritablement pris son essor après 2023. L’investissement intérieur brut représentait en moyenne 21,3 % du PIB au cours des cinq années précédant la pandémie et 21,5 % au cours des trois années qui ont suivi le lancement de ChatGPT, qui a déclenché cette frénésie.

UN BOOM DE L'INVESTISSEMENT FANTÔME?

L’argument principal de Julian di Giovanni est que, si les investissements dans les technologies de l’information, les équipements et les logiciels ont augmenté, cette hausse a été contrebalancée par des baisses dans d’autres secteurs, notamment le ralentissement de la construction d’usines depuis 2022, les investissements résidentiels et les dépenses consacrées aux structures et équipements hors centres de données et équipements technologiques.

L'épargne des ménages a légèrement baissé ces dernières années, en partie en raison des effets de richesse liés à la hausse des cours boursiers, mais cette baisse est bien moins marquée que lors de l'expansion de la bulle Internet à la fin des années 1990. L'épargne des entreprises n'a pratiquement pas baissé, contrairement à l'époque de la bulle Internet, ce qui s'explique probablement par le fait que les hyperscalers, qui réalisent l'essentiel des dépenses d'investissement, ont jusqu'à présent puisé dans leurs importantes réserves de trésorerie.

La « désépargne » publique, c’est-à-dire l’aggravation des déficits budgétaires publics, a évolué dans le sens inverse ces dernières années et marque un autre contraste saisissant avec le boom de la fin des années 1990.

La désépargne publique représente 1,75 point sur les 2,4 points de pourcentage d’augmentation du déficit courant enregistrée depuis le début de la pandémie, la baisse de l’épargne privée y contribuant pour environ un demi-point et les investissements des entreprises n’y contribuant pratiquement pas.

"Les changements de politique budgétaire ont été le principal moteur de la dynamique de la balance courante, l’épargne privée jouant un rôle moindre et aucun canal d’investissement discernable n’étant présent", a conclu Julian di Giovanni, tout en précisant qu’une intensification des dépenses financées par l’endettement et les capitaux propres à partir de maintenant pourrait encore changer la donne.

Au-delà de la dynamique de la balance des paiements, la question qui se pose naturellement est de savoir dans quelle mesure le boom de l’IA masque une faiblesse relative et dans quelle mesure l’économie et les marchés pourraient actuellement subir un ralentissement conjoncturel en son absence.

Les enjeux liés à l’IA étant si importants, la tentation est grande de la considérer comme "trop grande pour faire faillite". Mais si un ralentissement soudain du boom de l’IA, un accident ou un choc financier, ou encore une vente massive d’actions venait à se produire, l’économie s’effondrerait avec elle — et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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