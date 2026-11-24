ROI-La segmentation du marché du tungstène donne naissance à de nouveaux outils de tarification occidentaux : Andy Home

Les contrôles à l’exportation imposés par la Chine sur le tungstène ont divisé le marché mondial en deux parties très distinctes.

Alors que les acheteurs occidentaux se bousculent pour s'assurer un approvisionnement en ce métal essentiel, utilisé dans des applications aussi variées que les forets ou les drones militaires, la Chine croule sous les excédents.

Les écarts de prix entre l’Est et l’Ouest ne cessent de se creuser, reflétant ces dynamiques diamétralement opposées.

Le prix du paratungstate d’ammonium (APT), produit intermédiaire et prix de référence pour la chaîne de valeur du tungstène, s’est effondré en Chine au cours des six derniers mois. Les prix occidentaux, en revanche, se maintiennent près des sommets historiques atteints plus tôt cette année.

Bien qu’une réaction de l’offre occidentale de tungstène face à la domination chinoise se mette en place , les prix élevés ne sont pas près de baisser.

Les difficultés qui en résultent pour les consommateurs ont attiré l’attention sur la nécessité de disposer d’outils de gestion des prix. Le CME Group CME.O prévoit de lancer un nouveau contrat à terme sur le tungstène au début de l’année prochaine. D’autres adoptent déjà des approches plus innovantes.

Tungsten pricing split between East and West

RARETÉ DE L'OFFRE

Les mesures de contrôle chinoises n’ont pas stoppé les flux d’exportation, mais elles les ont considérablement ralentis. Les exportations de tungstène sous toutes ses formes, à l’exception des couteaux et des lampes halogènes, ont chuté de 25 % en glissement annuel pour s’établir à 8.064 tonnes métriques entre janvier et août, selon China Tungsten Online .

La valeur de ces exportations a toutefois augmenté de 209 % en glissement annuel, ce qui en dit long sur l’état du marché hors de Chine.

Lorsque Pékin a annoncé pour la première fois des restrictions à l’exportation en février 2025, Argus Media évaluait le prix de l’APT à Rotterdam à 355 dollars la tonne.

Il s’échange désormais à 2.650 dollars la tonne, en baisse par rapport au record de 3.100 dollars la tonne atteint en juillet, les acheteurs hésitant à payer des prix aussi élevés.

Un acheteur, cependant, ne semble pas prêt à se laisser dissuader.

Le Pentagone recherche de toute urgence des approvisionnements supplémentaires après avoir épuisé ses bombes anti-bunkers renforcées au tungstène et ses missiles intercepteurs pendant la guerre en Iran .

Le défi de l’industrie de la défense américaine est aggravé par une échéance fixée à la fin de l’année pour cesser d’acheter du tungstène et d’autres minéraux critiques à la Chine, ce qui pourrait s’avérer délicat étant donné que la Chine représente 70 % de l’offre mondiale de tungstène primaire.

Le gouvernement américain souhaite également constituer des réserves stratégiques de ce métal, une mission confiée au groupe Elmet ELMT.O .

Selon le cabinet de conseil Project Blue , la défense sera le secteur d’utilisation finale connaissant la croissance la plus rapide en 2026.

La concurrence avec les secteurs civils pour un approvisionnement limité sous-tend la structure de prix élevée tout au long de la chaîne de valeur du tungstène.

COUVERTURE SUR LE TUNGSTÈNE

Une volatilité extrême, des prix extrêmement élevés et l’emprise de la Chine sur le canal d’arbitrage physique obligent les acteurs occidentaux à réfléchir à la manière de se couvrir face à ce qui était, jusqu’à l’année dernière, un marché au comptant physique relativement calme.

Le nouveau contrat proposé par le CME offre une solution.

Une autre solution vient d’être testée et éprouvée sur une autre plateforme de transactions.

Pillar, fondée en 2023 par d’anciens employés de Barclays et de Coinbase et se décrivant comme une plateforme de couverture par IA « nouvelle génération », a mis en œuvre une opération de couverture commerciale sur le tungstène pour un distributeur de métaux basé dans l’Ohio sur la plateforme de prédiction Kalshi.

Kalshi a référencé un contrat venant à échéance le 17 décembre, indexé sur l’évaluation de l’APT à Rotterdam par le Shanghai Metals Market.

Susquehanna Predictions, qui fait partie du groupe Susquehanna International, a contribué à structurer et à fixer le prix du marché, tout en apportant des liquidités à la transaction.

Susquehanna et Kalshi avaient déjà collaboré pour proposer des solutions de couverture aux petites entreprises, mais il s’agit là d’une grande première pour le marché du tungstène, qui crée un précédent intéressant.

"Il y a tout un travail en amont", a déclaré Nicolas Hull, directeur du développement commercial chez Kalshi.

NOUVEAUX RISQUES, NOUVEAUX OUTILS

Les contrôles à l’exportation imposés par la Chine sur un large éventail de minéraux stratégiques ont exposé l’Occident à de nouveaux risques, tant en matière d’approvisionnement physique suffisant que de fixation des prix.

Les indices de référence des prix sur de nombreux marchés des métaux de moindre envergure ont tendance à refléter de manière excessive le marché de la Chine continentale en raison de sa position historiquement dominante en matière d’approvisionnement.

À mesure que les marchés occidentaux se diversifient, il apparaît clairement que l’Occident a besoin de ses propres outils de tarification .

Le tungstène s’avère être un terrain d’essai intéressant.

Almonty Industries ALM.O , qui est en train d’accélérer la production de sa mine de Sangdong, réactivée en Corée du Sud, s’est protégée contre une éventuelle pression à la baisse des prix de la part de la Chine en intégrant un prix plancher dans son contrat d’approvisionnement en tungstène avec Global Tungsten & Powders, la filiale américaine du groupe autrichien Plansee.

Almonty n’aura probablement pas besoin d’un prix plancher dans l’immédiat, compte tenu de la flambée explosive des prix depuis que la Chine a commencé à resserrer la vis sur les exportations.

Ce sont plutôt les fabricants qui ont désormais besoin d’une certaine protection des prix, et il est clair que le marché évolue de manière inédite pour répondre à leurs besoins.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.)

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