ROI-La Fed pourrait surprendre le marché en achetant massivement des bons du Trésor : McGeever

La Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt mercredi, mais si le président Jerome Powell veut donner aux marchés une surprise supplémentaire pour les fêtes, voici une option: environ 45 milliards de dollars d'achats mensuels de bons à court terme.

C'est l'avis contraire au consensus des stratèges de Bank of America enmatière de taux d'intérêt. Ils conviennent qu'une réduction d'un quart de point de pourcentage de la fourchette cible des fonds fédéraux à 3,50 %-3,75 % est probable. Ils estiment également que la Fed annoncera qu'elle commencera à acheter de grandes quantités de bons du Trésor en janvier afin de maintenir des réserves "abondantes" dans le système bancaire et d'éviter le type de pénurie de liquidités qui a gelé les marchés monétaires en septembre 2019.

Les réserves bancaires ont culminé à 4,27 billions de dollars en 2021 et sont récemment tombées à 2,83 billions de dollars.

Pour être clair, ces achats dits "de gestion des réserves" (RMP) ne constitueraient pas un assouplissement quantitatif.

Il s'agit de l'achat par les banques centrales d'obligations d'État afin de réduire les rendements à long terme et de stimuler les prêts. Il est important de noter que l'assouplissement quantitatif est généralement mis en œuvre dans une économie où la déflation constitue une menace plus importante que l'inflation, et lorsque les taux d'intérêt sont nuls ou proches de zéro.

L'opération de RMP envisagée par BofA ne répond à aucun de ces critères. Elle serait conçue pour gérer la liquidité du marché monétaire, en veillant à ce que la tuyauterie du marché interbancaire ne s'engorge pas soudainement et ne mette pas en péril le fonctionnement du système financier.

Cependant, la Fed s'exposerait aux accusations de ses nombreux détracteurs qui affirment que, quel que soit le nom, il ne s'agit que de la dernière vague de folie monétaire qui pourrait accélérer la marche vers une inflation plus élevée et une dépréciation de la monnaie.

Mais étant donné les préoccupations actuelles concernant le resserrement des liquidités sur le marché repo et la forte augmentation de l'émission de bons du Trésor par l'administration du président Donald Trump , il s'agit d'un cadeau de Noël que les marchés et la Maison-Blanche pourraient être heureux de recevoir.

CERTITUDE ET CONFIANCE

Ce plan ne sortirait pas de nulle part. La plupart des observateurs de la Fed s'attendent déjà à ce que la banque centrale commence à acheter des bons au cours du premier semestre de l'année prochaine, et la Fed a déjà annoncé en octobre qu'elle redirigerait le produit de ses titres adossés à des créances hypothécaires arrivant à échéance (MBS) vers des bons. Les analystes estiment que les réinvestissements des titres adossés à des créances hypothécaires s'élèveront à environ 15 milliards de dollars par mois.

Mais l'appel de BofA se distingue à la fois par le calendrier et par l'ampleur des achats prévus. Les 45 milliards de dollars s'ajouteraient aux réinvestissements de titres adossés à des créances hypothécaires, ce qui signifie que la Fed achèterait bientôt environ 60 milliards de dollars de bons par mois.

Selon Mark Cabana, stratège de BofA pour les taux, qui travaillait auparavant au bureau de transactions de la Fed de New York, cela donnera aux acteurs du marché "la certitude et la confiance" que les réserves resteront "abondantes".

Personne ne sait exactement jusqu'où les réserves peuvent descendre avant de déclencher une crise de liquidité et une flambée des coûts d'emprunt interbancaire. Mais en septembre 2019, elles s'élevaient à environ 1,4 billion de dollars, ce qui correspondait à environ 6,5 % du PIB à l'époque.

Padhraic Garvey, chez ING, pense également que la Fed pourrait annoncer qu'elle augmentera les réserves des banques en ajoutant aux achats de bons de roulement MBS.

Comme le fait remarquer Garvey, si la Fed veut maintenir son bilan à un niveau stable en proportion du PIB, elle devra en fin de compte le réexpansionner au même rythme que la croissance du PIB nominal. Ainsi, si le PIB nominal augmente de 3 à 5 %, les réserves bancaires devraient augmenter à ce rythme, ce qui équivaudrait à l'achat par la Fed d'environ 20 à 30 milliards de dollars de bons par mois.

LA RÉDUCTION DU BILAN DE LA FED

La Fed dispose certainement d'une marge de manœuvre pour accroître son bilan, en particulier en ce qui concerne les échéances ultra-courtes. Le bilan de la banque centrale s'élève à environ 6 500 milliards de dollars, après avoir culminé à 9 000 milliards de dollars en 2022. En pourcentage du PIB, qui est la mesure la plus pertinente, il se situe actuellement autour de 22 %, après avoir culminé à 35 % également en 2022, et n'a jamais été aussi bas depuis avril 2020.

Plus important encore peut-être, les bons ne représentent qu'environ 16 % du bilan de la Fed, soit à peu près le même niveau que juste avant la crise du marché des pensions de septembre 2019.

Une nouvelle baisse des taux de 25 points de base mercredi ne surprendrait personne. S'il y a des feux d'artifice dans la décision politique de la Fed, c'est plutôt du côté du bilan qu'il faut les chercher.

