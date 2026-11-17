ROI-Il est difficile de prévoir le moment où le marché atteindra son sommet, mais des signaux d'alerte commencent à apparaître : McGeever

C'est à nouveau cette période de l'année où les banques et les sociétés de courtage publient leurs perspectives de marché pour l'année à venir. Celles-ci devraient être majoritairement optimistes, rares étant les stratèges boursiers prêts à prendre des risques en prédisant une année baissière. Mais ils pourraient se montrer un peu moins confiants dans leurs prévisions cette fois-ci.

Du fléchissement du secteur technologique aux difficultés d’ NVDA.O de Nvidia, en passant par une inflation tenace et le risque croissant d’une hausse des taux d’intérêt américains, les raisons ne manquent pas de penser que nous pourrions assister au début de la fin d’un marché haussier qui dure depuis quatre ans.

Il est notoirement difficile de prédire les sommets du marché, et il est pratiquement impossible d’en déterminer le moment exact. Mais il existe souvent des signes avant-coureurs d’un pic boursier, et bon nombre d’entre eux sont déjà visibles.

L’un d’entre eux est la multiplication des introductions en bourse (introduction en bourse) de grande envergure. Lorsque les investisseurs sont encore convaincus que les cours ne peuvent que monter, quel que soit leur niveau, les entreprises se précipitent pour lever d’énormes volumes de capitaux. Par exemple, citons le dépôt public de Goldman Sachs ( GS.N ) en mai 1999, avant l’éclatement de la bulle Internet, celui de Blackstone ( BX.N ) en juin 2007, avant la crise mondiale du crédit, et celui de Glencore ( GLEN.L ) en mai 2011, qui a marqué le pic du boom mondial des matières premières, notent les analystes de BCA Research.

Mais celles-ci ne sont rien comparées aux introductions en bourse des méga-capitalisations de cette année: celle de SpaceX SPCX.O en juin et celle d’Anthropic ANT.O , très attendue ce jeudi. SpaceX, la société d’Elon Musk, a fait son entrée en bourse avec une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, sur la base des actions mises en vente à l’époque, tandis que la valorisation d’Anthropic devrait avoisiner les 1 400 milliards de dollars.

Ces deux introductions en bourse éclipsent le total combiné des six autres plus grandes introductions en bourse de l’histoire: SK Hynix SKHY.O , Saudi Aramco 2222.SE , Alibaba 9988.HK , SoftBank 9984.T , NTT Mobile et Visa V.N .

Ce qui est particulièrement remarquable, ce n’est pas seulement la valeur combinée estimée à 3 150 milliards de dollars pour SpaceX et Anthropic, mais le fait que ce chiffre soit atteint malgré l’incertitude tenace qui plane sur leurs futures sources de revenus et leurs bénéfices.

Une telle « exubérance irrationnelle » a souvent été le signe qu’un pic majeur du marché n’était plus très loin. Les introductions en bourse de SpaceX et d’Anthropic marqueront-elles l’apogée du boom de l’IA?

UNE HAUSSE HISTORIQUE

Parmi les autres signaux d’alerte potentiels indiquant un sommet imminent du marché figurent une faible ampleur du marché et une concentration excessive. Ces deux facteurs ont retenu l’attention des investisseurs tout au long de l’année. Bien que les indices boursiers américains de référence aient récemment atteint de nouveaux sommets, le cours médian des actions se négociait jusqu’à 16 % en dessous de son pic, ce qui témoigne de l’ampleur la plus faible depuis la bulle Internet.

Quelle que soit la manière dont on l’analyse, le marché haussier actuel semble avoir atteint ses limites, alors qu’il vient de franchir la barre des quatre ans. Il s’agit de la troisième plus longue période haussière depuis 1945, selon Larry Adam, directeur des investissements chez Raymond James.

Par ailleurs, le marché haussier séculaire — c’est-à-dire la tendance haussière structurelle à long terme actuelle — a débuté en mars 2009, au plus fort de la crise financière mondiale, il y a plus de 17 ans. Le dernier marché haussier séculaire n’a été que légèrement plus long, s’étendant de 1982 à 2000, année de l’éclatement de la bulle Internet. Les analystes de Ned Davis Research estiment que la reprise séculaire actuelle est la deuxième plus longue depuis 1900.

« La complaisance s’est accrue à mesure que les souvenirs du marché baissier s’estompaient, ce qui augmente le risque d’un pic du marché », ont écrit les analystes de NDR dans leurs perspectives pour 2027 publiées la semaine dernière.

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA HAUSSE

Bien sûr, les optimistes ont plusieurs arguments convaincants pour expliquer pourquoi cette hausse pluriannuelle dispose encore d’un potentiel de hausse.

Tant que les bénéfices ne commencent pas à fléchir, pourquoi les cours des actions le feraient-ils? Les prévisions de croissance des bénéfices restent solides et la part des bénéfices des entreprises dans le PIB est à son plus haut niveau historique, ce qui suggère que les entreprises conservent un pouvoir de fixation des prix substantiel face à une inflation tenace. De plus, le boom des dépenses d’investissement dans l’IA, qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, ne devrait pas atteindre son pic avant 2030.

De plus, de nombreux indicateurs de valorisation ne sont pas encore au orange, et encore moins au rouge. L’action Nvidia, par exemple, est la moins chère depuis 15 ans, se négociant à seulement 11 fois les bénéfices prévisionnels. Certes, c’est l’effet d’une chute de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en un peu plus d’un mois, mais d’autres géants de l’IA ont également subi une forte décote. Les cours des actions d’Alphabet GOOGL.O et de Meta META.O ont respectivement baissé de 30 % et près de 20 % par rapport à leurs sommets, tandis que celui d’Intel INTC.O a chuté de 55 %. En conséquence, le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de l’ensemble du marché est à son plus bas niveau depuis trois ans.

Lorsque les actions deviennent bon marché, des acheteurs apparaissent généralement.

De nombreux investisseurs s’attendent encore à au moins une nouvelle forte hausse avant d’atteindre le sommet du marché haussier actuel. Certains évoquent la hausse de 65 % de l’indice S&P 500 .SPX au cours des 18 mois qui ont suivi octobre 1998, le creux provoqué par la faillite de Long-Term Capital Management – le dernier sursaut avant l’éclatement de la bulle.

Mais le marché a déjà progressé de plus de 60 % au cours des 18 mois qui ont suivi la crise tarifaire du « Jour de la Libération », en avril de l’année dernière. Peut-être s’agissait-il là de la dernière flambée à la hausse?

Ainsi, même si nous pourrions certainement assister à de nouveaux sommets boursiers dans les mois à venir, ceux-ci pourraient être de courte durée.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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