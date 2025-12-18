ROI-Fini le « R-star », les données déroutantes sur l'emploi aux États-Unis mettent en lumière le « U-star » : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article publié mercredi sans modification du texte) par Jamie McGeever

Dans les milieux économiques américains, on parle beaucoup du « R-star », le taux d'intérêt théorique qui ne stimule ni ne freine l'activité économique. Mais les responsables de la Réserve fédérale pourraient bientôt se pencher sur le « U-star ».

Il s'agit du taux de chômage tout aussi théorique qui n'accélère ni ne ralentit l'inflation, également connu sous le nom de « NAIRU », ou taux de chômage non accélérateur d'inflation. Il est probable qu'il influencera considérablement la réflexion de la Fed dans les mois à venir, alors que les responsables politiques tenteront de comprendre le paysage déconcertant de l'emploi.

Les chiffres publiés mardi suggèrent que le marché du travail américain continue de se détériorer à l'approche de la fin de l'année, même si, compte tenu de la fermeture du gouvernement, des bizarreries de l'offre de main-d'œuvre, des problèmes de collecte de données et d'autres distorsions techniques, ces données s'accompagnent d'un avertissement majeur.

Pourtant, le marché de l'emploi s'essouffle. Les embauches sont léthargiques - l'économie pourrait en fait supprimer des emplois une fois les révisions prises en compte -, la croissance des salaires ralentit et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, à 4,6 %.

En théorie, un marché du travail aussi faible devrait être le signe d'un affaiblissement de la demande économique et d'un ralentissement de l'inflation. Mais en réalité, l'activité se maintient plutôt bien et l'inflation est restée bloquée autour de 3 % pendant deux ans, dépassant l'objectif de 2 % de la Fed pendant cinq années consécutives.

La question se pose donc de savoir où se situe le « U-star » - ou où il devrait se situer - et si un nouvel assouplissement de la politique monétaire est justifié. Selon le dernier résumé des projections économiques de la Fed, publié la semaine dernière, l'estimation médiane du « U-star » est de 4,2 %, au même niveau qu'en juin de l'année dernière.

Pourtant, le taux de chômage est de 4,6 % et ne cesse d'augmenter. La plupart des responsables de la Fed affirment que l'incertitude entourant le taux de chômage est élevée et que les risques sont orientés à la hausse, d'autant plus que le ralentissement des embauches pourrait rapidement se transformer en licenciements purs et simples.

Le taux de chômage est donc supérieur à l'estimation « U-star » des responsables de la Fed, mais l'inflation ne diminue pas. Cela implique que le « U-star » pourrait être plus élevé que ne le suggèrent les modèles actuels. Si c'est le cas, un débat doit avoir lieu entre les 19 responsables de la fixation des taux au sein du Comité fédéral de l'open market.

LE DÉBAT ENTRE LES FAUCONS ET LES COLOMBES VA S'INTENSIFIER

La relation entre l'inflation et le chômage, telle que mesurée par la « courbe de Phillips », est faible. Il y a quelques années, le taux de chômage était le plus bas depuis un demi-siècle, mais il n'a pas déclenché de spirale inflationniste.

Les chiffres actuels du marché du travail doivent également être considérés avec prudence. L'arrêt de l'immigration pèse sur l'offre de main-d'œuvre, et la hausse du taux de chômage de ce mois-ci reflète en partie les personnes qui cherchent à réintégrer le marché du travail, ainsi que des problèmes techniques liés à la qualité et à la collecte des données de l'enquête.

Malgré ces signaux contradictoires, si le taux de chômage continue de grimper, les « colombes » de la Fed ne manqueront pas d'insister davantage sur une nouvelle baisse des taux. Les faucons, quant à eux, seront contraints d'admettre que les risques d'inflation ont diminué ou d'affirmer que le taux de chômage naturel a augmenté.

La perspective imminente d'un taux de chômage de 5 % - supérieur à la projection actuelle du « U-star » et aux prévisions médianes pour les prochaines années - susciterait certainement des appels à un nouvel assouplissement, même si l'inflation reste bloquée autour de 3 %.

LE CHÔMAGE VA-T-IL S'ACCÉLÉRER?

Le débat entre les responsables de la Fed pourrait s'accentuer au cours des prochains mois.

Les derniers chiffres de l'IPC, publiés jeudi, devraient montrer que l'inflation de base annuelle est restée stable à 3 % en novembre, tandis que l'inflation globale est passée à 3,1 %. Il s'agirait du taux le plus élevé depuis mai de l'année dernière.

Tout cela alors que le marché de l'emploi continue de se relâcher. La croissance de l'emploi a été en moyenne inférieure à 20 000 au cours des six derniers mois. Si l'on tient compte de l'estimation du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle des problèmes de modélisation technique font que les estimations mensuelles de la masse salariale sont surestimées d'environ 60 000, l'économie pourrait perdre environ 40 000 emplois par mois.

Bien que le taux de chômage reste faible par rapport aux normes historiques, il augmente et l'histoire montre qu'il peut s'accélérer rapidement. À quel moment l'inflation s'en ressentira-t-elle? Le fait que cela se produise ou non l'année prochaine pourrait dépendre en grande partie de la position de l'insaisissable « U-star ».

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette rubrique? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre source essentielle de commentaires financiers mondiaux. ROI propose des analyses stimulantes, basées sur des données, sur tous les sujets, des taux de swap au soja. Les marchés évoluent plus rapidement que jamais. ROI peut vous aider à suivre. Suivez ROI sur LinkedIn et X .