Rodolphe Saadé : géopolitique, IA, présidentielle, médias... les principaux messages du patron de CMA CGM

Invité jeudi à Paris par l'Association des journalistes économiques et financiers (Ajef), devant un parterre de médias parmi lesquels Zonebourse, le patron d'entreprise a abordé de nombreux sujets.

La réouverture du détroit d'Ormuz constitue une avancée majeure pour le commerce maritime mondial, mais ses effets ne seront pas immédiats", a déclaré ce matin Rodolphe Saadé. "Nous avons des bateaux qui sont en attente à l'entrée du détroit, et nous en avons plusieurs", a expliqué le dirigeant. Selon lui, la reprise du trafic nécessitera une importante réorganisation des flux logistiques et des chaînes d'approvisionnement. "Il va falloir réorganiser la chaîne logistique et d'approvisionnement, et cela prend du temps", a-t-il souligné, estimant qu'il faudrait au moins trois mois avant d'envisager un retour à la normale.

Malgré ces contraintes opérationnelles, le miliardaire franco-libanais de 56 ans s'est félicité de l'évolution de la situation. "C'est une excellente nouvelle de dire que le détroit rouvre de nouveau", a-t-il déclaré. Le patron du troisième armateur mondial a également réaffirmé l'engagement de CMA CGM au Liban, un pays où le groupe est fortement implanté. Le transporteur maritime exploite notamment le port de Beyrouth dans le cadre d'une concession obtenue après l'explosion qui avait dévasté les installations portuaires en 2020.

Plus largement, Rodolphe Saadé a dit espérer que l'accord de paix annoncé permette au Liban de retrouver une trajectoire plus stable après des décennies marquées par les conflits. "Le pays mérite de retrouver une vie normale", a-t-il estimé.

Interrogé sur la prochaine élection présidentielle française, l'invité de l'Ajef a affiché sa préoccupation face à l'incertitude politique. "Je suis inquiet", a-t-il reconnu. "Ce que je souhaite, en tant que patron d'entreprise, c'est que la France reste un pays stable avec une politique stable." Le dirigeant a également pris ses distances avec les formations les plus radicales. "Je ne suis pas pour les extrêmes."

Un regard favorable sur l'intelligence artificielle

Rodolphe Saadé a également évoqué l'essor de l'intelligence artificielle, dont il juge le potentiel considérable. "Je crois beaucoup en l'intelligence artificielle", estimant toutefois que son développement devra s'accompagner d'un cadre adapté. "Il faudrait qu'il y ait quelques règles internationales et européennes."

Par ailleurs, l'actionnaire de La Provence La Tribune, BFM, RMC, RMC Sport et Brut, Rodolphe Saadé reconnaît que le redressement économique de ses activités médias reste un chantier important. "Je n'ai pas encore trouvé la clé pour rendre notre pôle presse et notre pôle audiovisuel rentables." Le dirigeant assure néanmoins poursuivre ses efforts pour améliorer les performances de ces actifs et a insisté sur le fait que La Provence n'était "nullement à vendre".

Questionné sur un éventuel rachat de M6 (dont il détient 10% du capital) par TF1, Rodolphe Saadé est resté prudent. "Je regarde mais j'ai déjà beaucoup à faire avec notre pôle médias."

Pas de projet d'introduction en Bourse

Interrogé par Zonebourse sur une éventuelle introduction en Bourse de CMA CGM, il a écarté cette perspective à court terme. "Non", a-t-il répondu, arguant que "le transport maritime est un secteur extrêmement cyclique et les investisseurs recherchent de la stabilité." Rodolphe Saadé n'exclut toutefois pas qu'une partie des activités puisse un jour être cotée. "Pour notre activité logistique, peut-être un jour..."