Roctool vise une forte croissance rentable, son Ebitda redevient positif

(AOF) - Roctool bondit de 12,3% à 3,84 euros par action, dans le sillage de résultats annuels en nette amélioration. Ce matin, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites a fait état d'une perte de 0,7 million d'euros pour 2021, contre une perte de 2,6 millions un an plus tôt. Son Ebitda est quant à lui revenu en territoire positif à 0,2 million. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,2 millions, dont 5,3 millions au second semestre, soit une progression sur l'année de 27%, avec une forte accélération sur le second semestre de 82%.

"Cette hyper-croissance a notamment été portée par la percée très significative sur le secteur de la beauté qui devient l'un des premiers marchés de Roctool en représentant 42% du chiffre d'affaires total sur 2021, suivi par les produits de grande consommation (18%) et l'industrie (17%)", a détaillé la société.

Cette dernière a précisé que les échanges avec deux partenaires industriels potentiels s'étaient accélérés depuis le début de l'année. "Pour rappel, cette recherche de partenaire stratégique en cours vise à renforcer Roctool et le déploiement de sa technologie à l'international", a ajouté le groupe.

Et de conclure : "Si 2021 a été une année de transformation et d'accélération auprès de grands comptes internationaux, les premiers mois du nouvel exercice confirment la qualité de ce virage stratégique. La très forte traction commerciale émanant de la pertinence écoresponsable de la technologie de Roctool, validée dans le secteur Beauté par un acteur de premier plan, autorise plus que jamais la société à confirmer ses ambitions de forte croissance rentable".

