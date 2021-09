Roctool veut renforcer sa structure financière via des ORNAN

(AOF) - Roctool, spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a annoncé la tenue le 2 novembre 2021 d’une Assemblée Générale Mixte afin de renforcer sa structure financière en demandant l’autorisation à l’AGM de déléguer au Conseil d’administration la capacité d’émettre des Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou en Numéraire (ORNAN).

La société propose de réaliser un nouveau financement d'une taille de 1,6 - 2 millions d'euros, dont une émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire de 1,29 million (avec droit préférentiel de souscription), dont 1,04 million (80%) garantis par 6 actionnaires actuels dont le management et une nouvelle tranche de PGE de 0,6 million avec les banques historiques, y compris la participation de BPI France.

Roctool souhaite consolider sa position financière pendant cette phase de recherche d'un investisseur stratégique. Roctool a signé un mandat de recherche d'un partenaire industriel stratégique avec MP Corporate Finance, spécialiste M&A dans les segments " smart factory " et notamment pour le plastique. Le processus de recherche est engagé et un certain nombre de sociétés est déjà identifié dont certaines avec lesquelles le Groupe est en discussion. Néanmoins, la recherche est encore à l'étape préliminaire et il n'y a pas de certitude qu'une opération soit effectivement réalisée.

