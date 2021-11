Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roctool : un projet industriel mené avec Authentic Material information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Roctool progresse de 4% ce mardi à la Bourse de Paris après l'annonce de l'intégration de sa technologie par Authentic Material, un fabricant de matériaux naturels pour l'industrie du luxe. Cette société spécialisée dans la production de matériaux innovants à partir de matières naturelles inexploitées a fait appel à Roctool afin d'offrir des matériaux éco-responsables destinés aux habitations de luxe. Authentic Material recycle les matières animales, végétales ou minérales en vue de concevoir de nouveaux matériaux sur-mesure pour des applications comme les emballages, la maroquinerie ou les accessoires. Sa technologie permet de redonner de la valeur à des matières naturelles issues d'écarts qualité, des ateliers de production ou de stocks inutilisés. Fondé en 2000, Roctool s'est spécialisé dans les solutions de contrôle des moules par induction destinées au monde industriel (automobile, high tech, électronique, beauté).

Valeurs associées ROCTOOL Euronext Paris +3.50%