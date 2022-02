Roctool remporte une nouvelle commande

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce véhicule grand volume utilisera la technologie pour éliminer certains défauts d'aspects, offrir une meilleure maîtrise du moulage des pièces plastiques et surtout permettre l'élimination de certaines peintures ou autres étapes de décoration.

(AOF) - Roctool a été sélectionné pour la réalisation de multiples composants pour un important programme d'habitacle automobile. Ce début d'année est marqué par le lancement d'un grand projet d'intérieur automobile qui s'échelonnera sur 2022 et 2023, indique le groupe. "La technologie Roctool de chauffage des moules par induction pour l'injection des plastiques est à nouveau plébiscitée pour diverses pièces d'aspect et de décoration d'un nouvel habitacle de voiture", se félicite la société.

