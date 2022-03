Roctool: les résultats et perspectives dopent le titre information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 10:57

(CercleFinance.com) - Roctool, un spécialiste des moules pour plastiques et composites, grimpe de plus de 12% à la Bourse de Paris ce mercredi suite à l'annonce d'une forte accélération de son activité l'an dernier, une dynamique qui s'est accompagnée d'une forte amélioration de ses résultats.



Le groupe technologique a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires annuel de 8,2 millions d'euros, en progression de 27%, dont une croissance de 82% sur le seul second semestre.



Ses performances opérationnelles ont également progressé, sa marge brute s'étant élevée à six millions d'euros à l'issue de l'exercice écoulé, soit 72 % du chiffre d'affaires.



A 0,2 million d'euros, l'EBITDA passe positif malgré une légère augmentation des charges opérationnelles (+3%).



Le résultat net ressort, de son côté, en très nette amélioration en s'établissant à -0,7 million d'euros contre une perte de 2,6 millions d'euros en 2020.



Roctool - qui se dit non exposé au risque conjoncturel - indique rester prudent sur ses perspectives, tout en envisageant une nouvelle progression de ses performances sur l'exercice 2022.



Le groupe s'est spécialisé dans les technologies de moulage avec chauffage et refroidissement rapide des outillages utilisés dans l'injection plastique et le moulage composite, des procédés utilisés dans l'automobile, l'électronique ou encore le packaging beauté et le médical.