Roctool : le partenariat avec le CEA porte ses fruits information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le titre Roctool signe la plus forte hausse du marché parisien ce mardi après l'annonce d'une accélération de son partenariat avec le CEA. Toujours très volatile, l'action du fabricant de solutions de moulage gagne actuellement 14,3%, alors que l'indice CAC Mid & Small est parfaitement stable. Le spécialiste des moules pour les plastiques et les composites a dévoilé ce matin les derniers développement de son partenariat avec le CEA visant à créer les 'panneaux photovoltaïques du futur'. Après une phase d'étude de quatre mois, les équipes de Roctool et du CEA-Liten à l'INES ont réussi à mettre en oeuvre les premiers panneaux photovoltaïques biosourcés et 100% recyclables. L'ambition est désormais de présenter ces premiers démonstrateurs à des industriels à la fin 2021 ou au début 2022, avec des prises de contact qui ont d'ores et déjà été initiés.

Valeurs associées ROCTOOL Euronext Paris +14.29%