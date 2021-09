Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roctool : lancement d'une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - Roctool compte parmi les plus fortes baisses de la Bourse de Paris vendredi après avoir annoncé l'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire (ORNAN). Vers 12h00, le titre lâche près de 20% alors que le marché parisien cède moins de 1%. Le spécialiste des des solutions de moulage, dont l'action a grimpé de 17,5% cette année, a annoncé ce matin qu'il prévoyait de réaliser un nouveau financement compris entre 1,6 et deux millions d'euros. L'opération prévoit notamment une émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire (ORNAN) de 1,29 millions d'euros, dont 1,04 millions (80%) sont garantis par six actionnaires actuels, dont le management. Ce plan de financement - qui vise à consolider la position financière pendant la phase de recherche d'un investisseur stratégique - inclut également un nouveau prêt garanti par l'Etat (PGE), de l'ordre de 600.000 euros, avec la participation de BPI France. Cette annonce intervient alors que l'entreprise cherche à se développer sur le marché du packaging beauté et à faire son entrée sur le segment des nouvelles énergies.

Valeurs associées ROCTOOL Euronext Paris -17.95%