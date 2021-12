Roctool émet 1,27 million d'euros d'obligations remboursables

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette opération, couplée à la nouvelle tranche de PGE de 0,6 million d'euros souscrit auprès des banques historiques et BPI France, permet donc à la société de sécuriser un financement d'1,87 million d'euros au total et ainsi poursuivre sereinement la recherche d'un investisseur stratégique pour accompagner l'accélération de son développement.

(AOF) - Roctool, un spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce le succès de l'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire (ORNAN 2021), souscrite à 98% pour un montant total de 1,27 million d'euros.

