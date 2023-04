Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roctool: Ebitda en perte en 2022, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 12:18









(CercleFinance.com) - Roctool, un spécialiste des moules pour plastiques et composites, a fait état vendredi d'un Ebitda en légère perte au titre de son exercice 2022, sous l'effet d'une augmentation de ses dépenses.



Le groupe, dont les procédés sont utilisés par des clients industriels, a fait état ce matin d'un Ebitda négatif à hauteur de 146.00 euros pour l'année écoulée, contre un profit de 197.000 euros en 2021.



La société explique cette dégradation par les recrutements qu'elle a menés en vue d'accompagner sa croissance, mais aussi par une hausse de ses dépenses de promotion.



Le groupe, qui a enregistré un chiffre d'affaires annuel record de 9,4 millions d'euros, en hausse de 14%, indique que son résultat net est ressorti à -315.000 euros l'an dernier, contre -704.000 euros en 2021.



S'agissant de ses perspectives, Roctool - qui veut devenir le fournisseur 'incontournable' des technologies de moulage éco-responsables - dit ambitionner une trajectoire de croissance rentable, sans donner plus de détail.



Coté à la Bourse de Paris, le titre reculait de 3,5% vendredi en fin de matinée dans le sillage de cette publication.





