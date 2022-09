Roctool améliore nettement ses comptes au premier semestre

(AOF) - Le résultat net de Roctool est bénéficiaire à hauteur de 80 000 euros au premier semestre, à comparer avec une perte de 1,2 million d'euros, un an auparavant. Grâce à une bonne dynamique d'activité, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites a aussi amélioré sa performance opérationnelle. Ainsi, l’Ebitda s’établit désormais à son point d’équilibre (- 26 0000 euros) sur ce premier semestre, contre une perte de 909 000 euros au premier semestre 2021.

Le chiffre d'affaires s'établit à 4,1 millions d'euros, signant une hausse de 42%, porté par un fort retour du marché automobile qui représente 53% du chiffre d'affaires total du premier 2022.

Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool, a déclaré : " La transformation de Roctool se poursuit. Dans un contexte économique perturbé, la percée de nos technologies, pour soutenir les solutions et applications écoresponsables auprès d'un nombre croissant de donneurs d'ordres de tout premier plan, doublée d'une amélioration croissante de nos résultats, ouvre la voie à un véritable changement de dimension. "

S'agissant de ses perspectives, Roctool indique disposer d'une croissance embarquée sur l'exercice 2023, avec notamment de grands projets dans les secteurs automobile, beauté, électronique, ou encore un premier contrat de développement dans le solaire. Sur la nouvelle période qui s'ouvre, Roctool devrait également bénéficier des effets de ses interventions sur des salons internationaux majeurs.

Fort de tous ses indicateurs positifs, Roctool est confiant quant à sa capacité à poursuivre sa feuille de route et délivrer une croissance rentable, avec un changement de dimension à l'échelle internationale, boostée par les besoins en éco-responsabilités pour de nombreuses applications. La société poursuit par ailleurs ses discussions avec de potentiels partenaires stratégiques de premier plan.

