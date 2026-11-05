Rockwell Automation recule après des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action du fabricant de produits d'automatisation industrielle Rockwell Automation ROK.N recule de 7,71 % à 400,65 dollars

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 2,33 milliards de dollars, mais n'a pas atteint les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 2,41 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce qu’elle remboursera les clients ayant payé des hausses de prix liées aux droits de douane, pour un montant total de 85 millions de dollars, ce qui a réduit la croissance du chiffre d’affaires de 4 points de pourcentage au quatrième trimestre

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre a progressé de 16 % à 3,88 dollars, contre une prévision des analystes de 3,69 dollars; les remboursements liés aux droits de douane ont ajouté 0,11 dollar par action au résultat

** La société table sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 6 % à 9 % pour l’exercice 2027, même si une cession devrait réduire la croissance du chiffre d’affaires publié d’environ 1,5 point de pourcentage

** La recommandation moyenne de 16 analystes sur 29 est « conserver », 8 recommandent « d'acheter » et 5 « d'acheter fortement »; leur objectif de cours médian est de 485 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a progressé de 5,34 % depuis le début de l'année