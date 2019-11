Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rockwell Automation : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 12/11/2019 à 14:57









(CercleFinance.com) - Rockwell Automation publie au titre de son dernier trimestre de l'exercice 2018-19 un BPA ajusté en baisse de 4% à 2,01 dollars, dépassant de neuf cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus stables à 1,73 milliard de dollars (+1,4% en organique). 'La croissance organique a été tirée par une vigueur continue en pétrole-gaz, mines et sciences de la vie, ainsi que par de meilleures performances en automobile et en agroalimentaire', explique son CEO Blake Moret. Affichant sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté en croissance de 7% à 8,67 dollars, le groupe basé à Milwaukee l'anticipe entre 8,70 et 9,10 dollars en 2019-20, pour une croissance organique des revenus entre -1,5 et +1,5%.

Valeurs associées ROCKWELL AUTOMAT NYSE +12.66%