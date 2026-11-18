Rockstar Games fait la promotion de son blockbuster "Grand Theft Auto VI" auprès de centaines de milliers d’abonnés chinois sur les réseaux sociaux avant son lancement mondial prévu jeudi , bien que la vente de ce jeu vidéo sur le thème du crime violent n’ait pas été autorisée en Chine continentale.

Le développeur américain a publié une vidéo sur son compte certifié sur Douyin, la version chinoise de TikTok, le 12 novembre, invitant les utilisateurs à précharger ce titre très attendu avant sa sortie le 19 novembre. Selon une vérification effectuée par Reuters, le compte et la vidéo étaient accessibles aux utilisateurs dès mercredi.

"Grand Theft Auto VI est désormais disponible en préchargement", a déclaré la société en chinois, faisant référence à la sortie du jeu sur la PlayStation 5 de Sony et les consoles Xbox Series X et S de Microsoft.

Ce compte, certifié au nom de Rockstar International Limited et dont l’adresse IP indiquait Shanghai, avait attiré environ 480 000 abonnés et recueilli plus de 300 000 "j’aime" mercredi.

Rockstar, société basée à New York et filiale de Take-Two Interactive Software TTWO.O , ainsi que l’Administration nationale chinoise de la presse et des publications n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette promotion met en évidence l’attrait durable des divertissements étrangers en Chine, où les autorités réglementent strictement les jeux vidéo et exigent que les titres importés obtiennent l’autorisation du gouvernement avant de pouvoir être officiellement commercialisés. Les jeux font l’objet d’une surveillance rigoureuse en raison de leurs contenus violents, sexuellement explicites ou politiquement sensibles.

La franchise "Grand Theft Auto", connue pour permettre aux joueurs de voler des voitures, de se livrer à des fusillades avec la police et de se déplacer librement dans des villes américaines fictives, n’a jamais reçu d’autorisation officielle de vente en Chine continentale. Le dernier opus est absent des listes officielles de jeux importés autorisés publiées par le pays.

Les passionnés chinois peuvent néanmoins se procurer des éditions étrangères via des comptes de consoles à l’étranger et des versions en boîte importées contenant des codes de téléchargement. Un utilisateur de Douyin, qui a déclaré se trouver à Pékin, a publié une vidéo de déballage de ce qu’il a décrit comme une édition hongkongaise du jeu, qui lui a coûté environ 500 yuans ($75).

Ce nouvel opus, qui se déroule dans un Miami fictif et met en scène deux protagonistes, met fin à une attente de 13 ans depuis la sortie de son prédécesseur.

Sa sortie a suscité un engouement extraordinaire à l’échelle mondiale. Selon le cabinet d’études de marché Sensor Tower, environ 15,9 millions d’exemplaires numériques avaient été précommandés dans le monde au 17 novembre, générant un chiffre d’affaires estimé à 1,54 milliard de dollars. Le cabinet d’études Newzoo prévoit quant à lui un chiffre d’affaires mondial compris entre 3,25 et 5,2 milliards de dollars au cours de la semaine de lancement du jeu.

Le volet précédent, "Grand Theft Auto V", sorti en 2013, s’est vendu à plus de 230 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’un des jeux vidéo les plus vendus de l’histoire.

L'engagement de Rockstar auprès du public chinois intervient alors que Pékin cherche à renforcer son industrie nationale du jeu vidéo tout en maintenant une censure stricte sur les divertissements importés.

La Chine a approuvé 1 708 jeux en ligne nationaux et 58 jeux importés cette année, entre janvier et octobre, selon les données de l'autorité de régulation.