(Zonebourse.com) - RockFi annonce un partenariat stratégique avec Snowflake pour renforcer son infrastructure technologique et accélérer la transformation numérique de la gestion de patrimoine. Forte de plus de 1 500 clients et d'une activité qui double tous les six mois depuis sa création, RockFi entend accompagner sa croissance en s'appuyant sur la plateforme de données et d'intelligence artificielle du groupe américain.

Cette collaboration vise à centraliser, sécuriser et exploiter en quasi-temps réel les données patrimoniales, aujourd'hui dispersées entre les différents acteurs du secteur. Intégrée à RockFi Intelligence, la technologie de Snowflake doit permettre aux conseillers de disposer d'une vision consolidée du patrimoine de leurs clients.

Ce rapprochement s'inscrit dans la continuité du partenariat annoncé avec BlackRock en juin 2026 et du lancement d'un premier agent d'intelligence artificielle dédié aux conseillers privés. Après une levée de fonds de 22 millions d'euros, RockFi poursuit ainsi ses investissements technologiques avec l'ambition de redéfinir les standards de la gestion de patrimoine en Europe.

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