Rocket Lab va racheter la société de télécommunications par satellite Iridium dans le cadre d'une opération de 8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rocket Lab RKLB.O a annoncé lundi son intention d'acquérir le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes opérations de consolidation dans le secteur spatial commercial.

Les actionnaires d’Iridium recevront 27 dollars en espèces et des actions Rocket Lab, pour une valeur combinée de 54 dollars par action Iridium. La transaction devrait être finalisée mi-2027.

Cette acquisition permettra à Rocket Lab de passer du statut d’entreprise spécialisée dans la fabrication et le lancement de satellites à celui d’une entreprise spatiale entièrement intégrée, capable de concevoir, construire, lancer et exploiter des constellations de satellites.