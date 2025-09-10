Rocket Companies augmente après que BofA ait relevé son avis à "acheter" en raison des perspectives de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Le courtier BofA Global Research relève le niveau de la banque hypothécaire Rocket Companies RKT.N de "neutre" à "acheter" et augmente les prévisions de prix à 24 $ contre 21 $

** Les actions de RKT augmentent de 2,6 % à 21 $ en pré-marché

** La nouvelle prévision représente une hausse de 17,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous considérons Rocket comme un grand bénéficiaire des baisses de taux, car cela devrait stimuler une augmentation des volumes d'achat et de refinancement", dit BofA

** La société de courtage considère la clôture de l'acquisition de Mr Cooper COOP.O comme un catalyseur positif à court terme

** Les taux hypothécaires actuels de 6,55 % sont au plus bas depuis février 2023 et nous pensons que RKT verra une augmentation encore plus significative des volumes lorsque les taux hypothécaires baisseront", dit BofA

** À la dernière clôture, l'action RKT était en hausse de 92 % depuis le début de l'année