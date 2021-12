Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : vers le lancement d'un nouveau test pour la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Roche annonce son intention de lancer un test d'antigènes rapide SARS-CoV-2 et grippe A/B à usage professionnel, test destiné à une différenciation rapide des infections respiratoires virales, sur les marchés acceptant le marquage CE d'ici début janvier. Ce test intégré utilise un échantillon d'écouvillonnage nasopharyngé pour produire des résultats qualitatifs (réponse oui/non) sur la présence d'antigènes du SRAS-CoV-2 et/ou de la grippe A et/ou B en 15 à 30 minutes. Le groupe de santé helvétique a également l'intention de déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour ce test auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis au début de 2022.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%