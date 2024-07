Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: Vabysmo approuvé pour l'OVR dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Vabysmo pour le traitement de la déficience visuelle due à l'oedème maculaire secondaire à l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), soit la troisième indication obtenue pour ce produit dans l'Union européenne.



Cette approbation se fonde sur les données de deux études de phase III montrant des améliorations précoces et durables de la vision non inférieures à celles de l'aflibercept, et un dessèchement rétinien robuste avec Vabysmo.



Le groupe de santé suisse ajoute que d'autres données à plus long terme sur jusqu'à 72 semaines montrent que jusqu'à 60% des personnes recevant Vabysmo ont pu prolonger les intervalles de traitement à trois ou quatre mois.





