Roche : va présenter des données sur le cancer du foie

Cercle Finance • 12/01/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Roche présentera ce week-end des données actualisées confirmant que Tecentriq, en association avec Avastin, améliore considérablement la survie des patients atteints de la forme la plus courante de cancer du foie. Lors d'une réunion de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) dimanche prochain, les chercheurs de Roche présenteront les données d'une étude de phase III évaluant le combo, par rapport au sorafenib de Bayer, chez des personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire non résécable qui n'ont pas reçu de traitement systémique préalable. Après un suivi médian de 15,6 mois, l'analyse actualisée a montré que Tecentriq en combinaison avec Avastin réduisait le risque de décès de 34%, avec une survie globale médiane de 19,2 mois, contre 13,4 mois pour le sorafenib, a déclaré Roche. Il s'agit de la plus longue survie jamais observée dans une étude de phase III en première ligne sur le carcinome hépatocellulaire non résécable, a noté le fabricant de médicaments. Tecentriq en combinaison avec Avastin est déjà approuvé pour les personnes atteintes d'un cancer du foie dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans l'UE.

