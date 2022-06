Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: une solution propose l'auto-prélèvement du virus HPV information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 11:29









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution d'auto-échantillonnage du virus du papillome humain (HPV) dans les pays acceptant le marquage CE.



Cette nouvelle solution permet à une patiente de prélever en privé son échantillon dans un établissement de santé, en suivant les instructions fournies par un professionnel de la santé.

L'échantillon validé cliniquement est ensuite analysé avec le test Roche cobas HPV sur un instrument Roche moléculaire.



' L'élimination du cancer du col de l'utérus est à portée de main. Réduire les obstacles au dépistage du VPH en permettant aux femmes de prélever elles-mêmes leur propre échantillon pour le test du VPH est un outil essentiel dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus ', a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostique.







