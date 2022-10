Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: un test pour le cancer du sein approuvé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son test PATHWAY anti-HER2 (4B5) pour identifier les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique à faible expression de HER2 pour lesquelles Enhertu peut être considéré comme un traitement ciblé.



Le test comprend désormais un algorithme de notation qui aide à identifier les 'faibles expresseurs' de HER2. Avec ce seuil plus bas, le test est en mesure d'identifier les patientes qui pourraient bénéficier d'Enhertu comme option de traitement.



'Le cancer du sein a dépassé le cancer du poumon en tant que cancer le plus fréquemment diagnostiqué, avec environ 2,3 millions de nouveaux cas dans le monde chaque année. Plus de 620.000 personnes meurent du cancer du sein chaque année', souligne Roche.





