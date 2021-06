Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : un partenariat clinique dans le cancer du foie Cercle Finance • 04/06/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - La biotech américaine Surface Oncology a annoncé vendredi qu'elle allait collaborer avec le géant suisse Roche en vue de conduire des essais cliniques portant sur l'association de leurs anti-cancéreux chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire. Ces tests viseront à évaluer l'efficacité de la combinaison du SRF388, l'anticorps anti-IL-27 expérimental de Surface, avec le Tecentriq et l'Avastin, les deux anti-cancéreux vedettes de Roche. Surface - dont les immunothérapies sont conçues pour obtenir une réponse anti-tumorale 'soutenue' - collabore déjà avec des groupes comme Novartis et GlaxoSmithKline.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.27%