Roche : un nouveau kit pour le profilage génomique complexe

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi le lancement d'un kit d'analyse devant permettre aux laboratoire d'établir le profil génomique complexe de tumeurs cancéreuses, avec des résultats obtenus en cinq jours. Ce test, qui appartient à la famille Avenio, permet notamment d'identifier certains facteurs comme la charge mutationnelle (TMB), l'instabilité des microsatellites (MSI) ou la perte d'hétérozygotie (LOH), précise le laboratoire. Basé sur la plateforme FoundationOne CDx qui permet d'analyser plus de 300 gènes liés au cancer, ce kit - qui peut évaluer 24 échantillons - utilise les guides des systèmes de séquençage NextSeq d'Illumina, avec lequel Roche s'est allié l'an dernier.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.89%