Roche: un marquage CE dans la surveillance du diabète

(CercleFinance.com) - Roche indique avoir reçu le marquage CE pour sa solution de surveillance continue du glucose (CGM) Accu-Chek SmartGuide, basée sur l'IA, qui offre des prédictions essentielles aux adultes atteints de diabètes de types 1 et 2 sous insulinothérapie flexible.



'Les algorithmes intégrés entraînés par l'IA permettront aux utilisateurs d'intervenir de manière proactive lorsque leur glycémie nécessite une attention particulière et avant même qu'une complication ne survienne', explique le groupe de santé suisse.



La solution Accu-Chek SmartGuide CGM fournit 14 jours de valeurs de glycémie précises en temps réel pour les patients diabétiques. Elle devrait être lancée sur certains marchés européens dans les mois à venir.





