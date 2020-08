Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : un dossier sBLA accepté par la FDA pour Xolair Cercle Finance • 13/08/2020 à 15:55









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA a accepté son dossier de demande supplémentaire de licence de produit biologique (sBLA) pour une nouvelle option d'auto administration de son Xolair (omalizumab) pour l'ensemble des indications approuvées aux Etats-Unis. 'En cas d'approbation, la seringue préremplie Xolair deviendrait disponible en auto administration pour certains patients ou en administration par leurs soignants', précise le groupe de santé, qui attend une décision au premier trimestre 2021.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.47%