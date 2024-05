Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: un directeur du business development corporate nommé information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Roche annonce le départ en retraite de James Sabry, responsable des partenariats de Roche Pharma, et la nomination de Boris Zaïtra, actuellement directeur du business development, comme directeur du business development corporate à compter du 1er juillet.



Avec ce nouveau rôle, qui regroupera les fonctions pharma partnering et business development, Boris Zaïtra deviendra membre de la direction élargie de l'entreprise, sous la responsabilité du CEO Thomas Schinecker, et restera basé à Bâle.



Boris Zaïtra a rejoint le groupe de santé suisse en 2012 dans ses fonctions actuelles. Auparavant, il a progressivement élargi ses responsabilités de direction en matière de fusions et acquisitions dans de multiples secteurs.





