Roche: troisième indication pour Vabysmo aux USA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, avait autorisé l'utilisation de Vabysmo dans le traitement de l'occlusion veineuse rétinienne, une maladie oculaire grave.



Il s'agit de la troisième indication obtenue par Vabysmo aux Etats-Unis après le traitement de l'oedème maculaire diabétique et celui de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.



A elles trois, ces trois pathologies - souvent à l'origine d'une perte de la vision - affectent quelque 70 millions de personnes dans le monde.



Vabysmo est un anticorps de type immunoglobuline G1 (IgG1) humanisé qui agit en inhibant la prolifération des cellules endothéliales, la néovascularisation et la perméabilité vasculaire.





