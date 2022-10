Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: très légère croissance du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Roche affiche pour les neuf premiers mois de 2022, un chiffre d'affaires de 47 milliards de francs suisses, en hausse de 1% en données publiées et de 2% à taux de change constants (TCC), pénalisé au troisième trimestre par de moindres ventes de produits liées au Covid-19.



A TCC, les ventes de la division pharma ressortent au niveau de l'année précédente, avec des pertes dues à la concurrence des biosimilaires mais une forte croissance des médicaments récents, tandis que les ventes de la division diagnostics ont augmenté de 6%.



'Sur la base de l'évaluation actuelle de la situation, nous confirmons nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice', indique Severin Schwan, le CEO du groupe de santé helvétique concernant les perspectives annuelles.





