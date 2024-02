Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: titre en baisse, un broker réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Roche cède près de 2% à Zurich après que Stifel a confirmé ce matin sa note 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours réduit de 306 à 280 francs suisses.



Le broker rapport que malgré une augmentation prévue du résultat opérationnel en 2024, les investisseurs restent préoccupés par le bénéfice par action qui devrait être inférieur à celui de 2018, notamment en raison d'une augmentation estimée de 500 millions de francs suisses des charges financières et de 800 millions de francs suisses des impôts.



Stifel rapporte que Roche va organiser différents événements de relations avec les investisseurs, notamment la journée traditionnelle de la pharmacie en septembre au cours de laquelle une mise à jour de la stratégie du groupe est prévue.



'Inutile de dire que nous nous attendons à ce que l'événement soit bien fréquenté, mais nous soulignons également que performer avant cet événement pourrait s'avérer difficile', souligne l'analyste.







Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.54%