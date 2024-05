Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: test d'auto prélèvement du HPV approuvé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé l'approbation par la FDA de sa solution d'auto-prélèvement pour le papillomavirus humain (HPV).



Cette solution permettra aux individus de collecter eux-mêmes un échantillon vaginal pour le dépistage du HPV, qui sera ensuite analysé en laboratoire avec l'instrument moléculaire cobas de Roche.



Cet outil facilite l'accès au dépistage du HPV, réduisant les barrières telles que l'accès aux soins de santé, les barrières sociales et économiques, les antécédents de traumatismes, les préoccupations culturelles et l'embarras.



Ce développement soutient l'objectif de l'OMS d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2030 en améliorant les taux de dépistage





