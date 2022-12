Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: Tecentriq tout aussi efficace par voie sous-cutanée information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 10:44









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi qu'une étude de phase III avait établi que la formulation sous-cutanée de son anticancéreux Tecentriq était tout aussi efficace qu'en administration intraveineuse.



Le groupe pharmaceutique précise que cette mode d'administration sous la peau, à l'aide d'une aiguille, présente l'avantage de raccourcir la durée d'administration à sept minutes environ, contre 30 à 60 minutes par voie intraveineuse.



Dans un communiqué, Roche indique avois soumis ces résultats aux autorités sanitaires en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché dans toutes les indications dans lesquelles la formulation intraveineuse de Tecentriq est déjà approuvée.



Si sa demande était acceptée, Tecentriq deviendrait le quatrième anticancéreux de Roche à pouvoir être administré par voie sous-cutanée.



A la Bourse de Zurich, l'action Roche progressait de 0,7% jeudi dans le sillage de cette annonce.





