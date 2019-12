Roche : Tecentriq a été approuvé par la FDA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que Tecentriq (atezolizumab) a été approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) en association avec la chimiothérapie et la carboplatine pour le traitement initial (de première intention) d'adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CPNPC) non squameux métastatique sans aberrations tumorales génomiques EGFR ou ALK.

' Nous sommes ravis d'offrir cette combinaison à base de Tecentriq en tant que nouvelle option de traitement pouvant apporter un bénéfice cliniquement significatif pour la survie des personnes atteintes d'un cancer du poumon non épidermoïde non à petites cellules ', a déclaré Levi Garraway, Médecin en chef et responsable du développement mondial des produits.

' L'approbation d'aujourd'hui offre une autre occasion de prolonger la vie des personnes atteintes de ce type de maladie.'

Cette approbation est basée sur les résultats de l'étude de phase III IMpower130, qui a montré que Tecentriq, associé à la chimiothérapie, aidait les patients à vivre beaucoup plus longtemps que la chimiothérapie seule.

Dans le cancer du poumon, Tecentriq est également approuvé aux États-Unis en association avec Avastin (bevacizumab), le paclitaxel et le carboplatin (chimiothérapie), pour le traitement initial (de première intention) d'adultes atteints de CPNPC métastatique non squameux, sans génomique EGFR ni ALK.