Roche : Tecentriq a échoué dans une étude de phase III

(CercleFinance.com) - L'immunothérapie anticancéreuse Tecentriq - un produit clé du fabricant de médicaments suisse Roche - a échoué dans une étude de phase III pour traiter les personnes atteintes d'un cancer urothélial invasif musculaire. L'étude évaluant Tecentriq en tant que traitement de monothérapie adjuvant (après la chirurgie) n'a pas atteint son principal critère de survie sans maladie, a annoncé le groupe. 'Il est très difficile de réduire le risque que le cancer urothélial invasif musculaire réapparaisse après la chirurgie', a déclaré Roche dans un communiqué. En ce qui concerne Tecentriq, Roche a d'autres études de phase III en cours sur le cancer de la vessie précoce et avancé, ainsi qu'un programme de développement pour les cancers du poumon, de la peau, du sein, gastro-intestinal et de la tête et du cou.

