Roche: sur le podium du classement DJSI

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir à nouveau été reconnue comme 'l'une des entreprises les plus durables' dans l'indice pharmaceutique du Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).



La société s'est classée troisième derrière Chugai Pharmaceuticals, membre du groupe Roche, qui occupe la 2e place du classement.



' Nous sommes extrêmement fiers que notre profond engagement en faveur du développement durable dans toutes nos pratiques commerciales ait été à nouveau reconnu ', a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche.



' C'est un exploit fantastique que Chugai et Roche se soient classés respectivement deuxième et troisième. Cette double reconnaissance reflète l'innovation que le groupe Roche apporte à la société et notre engagement à intégrer continuellement des pratiques durables dans notre stratégie et notre culture', a-t-il ajouté.





