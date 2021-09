Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : succès d'une étude de phase II/III dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche confirme des données positives de l'étude de phase II/III 2066, portant sur Ronapreve (casirivimab et imdevimab) chez des patients hospitalisés souffrant de la Covid-19, l'essai ayant atteint son critère d'évaluation principal. Ronapreve a réduit considérablement la charge virale dans les sept jours suivant le traitement chez les patients qui n'avaient pas développé de réponse immunitaire naturelle et n'avaient pas besoin d'oxygène à haut débit ou de ventilation mécanique au départ. Les résultats complets de l'étude seront présentés ce jeudi lors de la ID Week 2021. Les données cliniques complètent les résultats antérieurs en milieu hospitalier, notamment ceux de l'essai RECOVERY mené par l'Université d'Oxford au Royaume Uni.

