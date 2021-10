Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : statut de 'Breakthrough Therapy' dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que le gantenerumab, un anticorps à administration sous-cutanée, avait reçu la désignation de 'Breakthrough Therapy' de la part de la FDA des Etats-Unis dans le traitement de la maladie d'Alzheimer (MA). Cette désignation est basée sur des données montrant que le gantenerumab réduisait significativement la plaque amyloïde cérébrale, une caractéristique pathologique de la MA, dans plusieurs essais et études. Des essais pivots évaluent actuellement le gantenerumab chez plus de 2 000 participants pendant plus de deux ans. Ces essais devraient être achevés au cours du second semestre 2022. 'Cette désignation de la FDA renforce notre confiance dans le gantenerumab : il pourrait devenir le premier médicament sous-cutané pour le traitement de la maladie d'Alzheimer avec une potentielle administration à domicile ', a réagi Levi Garraway, directeur médical chez Roche et responsable du développement mondial des produits.

