Roche : signe un accord de licence avec Amunix

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique américaine Amunix a déclaré qu'elle avait signé un accord de licence technologique qui aidera le fabricant suisse de médicaments à découvrir et à développer des thérapies non oncologiques. La société basée à Mountain View, en Californie, a déclaré qu'elle recevrait un paiement initial de 40 millions de dollars selon les termes de l'accord. L'entreprise peut également recevoir jusqu'à 1,5 milliard de dollars en paiements, en fonction de la réalisation de certains jalons de développement et de vente, ainsi que des redevances sur les ventes des produits commercialisés. Amunix utilise l'ingénierie des protéines de précision pour permettre aux agents de mobilisation des cellules T et aux cytokines de traiter les patients atteints de tumeurs solides.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.83%